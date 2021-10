BARI- Sono stati sorpresi a rubare e all’arrivo dei carabinieri si sono lanciati dalla finestra del terzo piano di un appartamento in pieno centro a Bari: i militari del Nucleo radiomobile di Bari hanno arrestato quattro topi d’appartamento, grazie all’allarme lanciato da una vicina che ha sentito rumori strani nel cuore della notte.

In carcere sono finiti K.M. 29enne, L.G. 38enne, E.B. 35enne e K.T. 28enne, tutti di nazionalità georgiana. Uno di loro risultava addirittura da ricercare poiché resosi irreperibile da diversi mesi.

L’arresto dei ladri è maturato nell’ambito di articolati servizi di controllo del territorio, coordinati dal Comando provinciale dei carabinieri, volti al contrasto del fenomeno dei furti in appartamento.

L’arresto dei quattro topi d’appartamento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una vicina di casa che, nel cuore della notte, ha udito strani rumori provenire dall’appartamento sito al piano superiore. Appena giunti sul posto, i carabinieri sono subito entrati nella casa indicata, trovando i quattro topi d’appartamento con le mani “nel sacco”. Uno dei quattro è stato prontamente bloccato, mentre gli altri tre, come in una scena da film, hanno tentato una rocambolesca fuga, lanciandosi dal balcone della cucina, venendo però immediatamente raggiunti dai carabinieri.

Risultato: tutti arrestati. Due degli autori del furto, tuttavia, sono stati ricoverati d’urgenza e piantonati in un ospedale cittadino a seguito delle fratture riportate durante la caduta e gli altri due condotti direttamente in carcere, così come disposto dall’Autorità giudiziaria.