Secondo incendio alla Riserva del Chidro di San Pietro in Bevagna

SAN PIETRO IN BEVAGNA: Secondo incendio che colpisce la marina di Manduria, San Pietro In Bevagna, in particolare la zona del fiume Chidro. Il rogo ha divorato ettari di vegetazione secca, alimentato ancora di più dal forte vento, e ha minacciato la vicinissima spiaggia. Per fortuna non c’è stato nessun intossicato o ferito. Un altro inferno di fuoco sul canneto dell’area protetta. Sul posto la polizia locale, con il comandante Umberto Manelli.

