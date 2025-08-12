12 Agosto 2025

Secondo focolaio West Nile a Foggia: rilevata la positività di un cavallo

Alessandro Zanzico 12 Agosto 2025
In Capitanata è stato confermato un secondo focolaio di virus West Nile. L’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e Molise ha rilevato ieri, domenica 11 agosto, la positività di un cavallo a Foggia. Il primo caso era stato accertato il 31 luglio a Siponto, nel comune di Manfredonia. L’ASL ha attivato le misure previste dal Piano nazionale di sorveglianza: monitoraggio di zanzare, equidi e avifauna, controlli sui cavalli dei due focolai e interventi di disinfestazione. “Cavalli e uomini sono ospiti accidentali – spiega il direttore veterinario Antonio Contessa – e il virus non si trasmette da persona a persona né tramite alimenti.”

