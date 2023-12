Sea-Eye 4 con 106 migranti a bordo sbarcherà a Brindisi

L’equipaggio della Sea-Eye 4 ha soccorso 106 persone, tra cui 40 minorenni, che erano a bordo di due barconi nelle acque di Lampedusa. Lo comunica su Facebook la ong spiegando che le autorità italiane hanno assegnato il porto di Brindisi per lo sbarco dei migranti. L’arrivo è previsto per venerdì 29 dicembre intorno alle 18.00. A quanto si apprende la prefettura è già al lavoro per le operazioni di accoglienza. La ong riferisce che i più piccoli a bordo hanno “cinque e sei anni e sono accompagnati dai genitori. Un ragazzo di 13 anni della Guinea e un 14enne Mali sono fuggiti da soli. Fortunatamente nessuno si trovava in una situazione medica critica”.

