Scurria-Metalli (FDI): “Il Governo Meloni rafforza i Vigili del Fuoco”

“Paghiamo errori di PD e M5S, ma la sicurezza è priorità: assunzioni straordinarie e mezzi”

“Il Governo Meloni sta intervenendo con decisione per potenziare il Corpo dei Vigili del Fuoco, colmando le gravi carenze ereditate dalle gestioni precedenti”. È quanto dichiarano, in una nota congiunta, Marco Sciurria, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, e Massimiliano Metalli, responsabile del Dipartimento Vigili del Fuoco del partito.

Nel pieno dell’emergenza incendi e dell’intensificarsi di fenomeni climatici estremi su tutto il territorio nazionale, Fratelli d’Italia sottolinea l’urgenza di rafforzare il sistema di soccorso tecnico-urgente, che negli ultimi anni sarebbe stato penalizzato da politiche inadeguate.

“Le scelte dei governi a guida PD e M5S hanno determinato una carenza di personale operativo che ha compromesso l’efficienza del servizio, con conseguenze evidenti in situazioni di crisi come quelle attuali”, affermano Scurria e Metalli.

Il Governo in carica ha avviato un piano di rafforzamento che comprende concorsi pubblici e procedure straordinarie di stabilizzazione per nuove assunzioni, spiegano i due esponenti FDI. L’obiettivo è garantire al Corpo dei Vigili del Fuoco risorse umane e strumenti adeguati per rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle emergenze che coinvolgono persone, beni e territorio.

“Il rafforzamento del soccorso tecnico-urgente è una priorità assoluta per il Governo Meloni, che intende assicurare la piena operatività del servizio a tutela della sicurezza dei cittadini italiani”, concludono.

