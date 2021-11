Casarano – Quattro scuole di Casarano ai vertici della classifica provinciale. È quanto emerso dalla classifica Eduscopio, sulla qualità delle scuole italiane promossa dalla Fondazione Agnelli. Da segnalare il terzo posto per il “Bottazzi”, diretto da Salvatore Negro, nell’indirizzo Professionale-Industria artigianato (con sede ad Ugento).

«Casarano si conferma così un eccellente polo d’istruzione e formazione per migliaia di giovani che scelgono i nostri Istituti per costruire saldamente le basi del loro futuro», si legge in un post di congratulazioni sul sito istituzionale del Comune.