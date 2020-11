Scuole | In Puglia riaprono elementari e medie

Condividi

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado possono tornare in classe già da domani, mentre per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado proseguono le lezioni a distanza. E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata in serata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Con decorrenza dal 7 novembre 2020 - si legge - e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del Dpcm 3 novembre 2020".