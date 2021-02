Scuola | Tar sospende ordinanza della Regione Puglia

Il Tar di Bari, con un decreto monocratico urgente, sospende l’ordinanza della Regione Puglia che aveva disposto la Dad fino al 5 marzo per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Accolto, dunque, il decreto cautelare. Il provvedimento ha effetto immediato.

Proprio nella mattinata di oggi l’Assessore Regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, aveva elogiato l’ordinanza con l’intenzione di chiedere una proroga oltre il 5 marzo.

Le scuole, dunque, dovrebbero riaprire secondo le disposizioni imposte dal DPCM vigente che prevede la didattica in presenza per le medie e le elementari e una percentuale pari al 50% per le scuole superiori.