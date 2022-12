Condividi su...

BARI – Usare il linguaggio dei videogiochi per sensibilizzare gli studenti pugliesi delle scuole primarie e secondarie di primo grado sui rischi che ci circondano e le precauzioni da utilizzare per evitare che tali rischi si trasformino in danni per la salute. Quinta edizione de “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione” l’iniziativa ideata da Inail Puglia e Assessorato alla salute della Regione Puglia. Attraverso l’uso del videogame gli “ScacciaRischi”, realizzato dalla AgeOfGames di Bari, i piccoli studenti pugliesi imparano a riconoscere ed evitare le situazioni di rischio acquisendo competenze sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro valorizzando in particolare i processi dinamici e coinvolgenti legati alla gamification. Il progetto ha visto crescere di anno in anno l’adesione di studenti, scuole e famiglie e complessivamente, nelle prime quattro edizioni, ha coinvolto oltre 30mila studenti e centinaia di istituti scolastici. Tra le principali novità di questa V edizione, oltre a una nuova grafica ricca di elementi estetici tipicamente regionali, c’è l’ampliamento degli elementi educational mediante l’introduzione di un nuovo nemico “Malozaino” che rappresenta il “Rischio da Sovraccarico Biomeccanico dell’Apparato Muscolo-Scheletrico”.