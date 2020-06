Scuola | Regione Puglia a Governo, più docenti e personale

Condividi

Aumentare il numero dei docenti in Puglia e del personale amministrativo in vista del nuovo anno scolastico per gestire al meglio la ripresa dopo l'emergenza Coronavirus: è la richiesta fatta dall'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo, in una lettera inviata ai ministri all'Istruzione, Lucia Azzolina, e all'Economia, Roberto Gualtieri. "L'emergenza sanitaria da Sars-CoV-2 - scrive Leo - ha acuito problemi che da anni vedono la nostra Regione impegnata a rappresentare la necessità di una più attenta pianificazione del fabbisogno del personale in servizio nelle nostre scuole. Il sistema scolastico pugliese, dal punto di vista dell'apprendimento e della competenza del personale della scuola, è eccellente e la Regione Puglia ha investito largamente sul diritto allo studio. Ma questo non basta: serve di più in un momento complicato qual è quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria". L'assessore sottolinea che "le scuole pugliesi del primo ciclo di istruzione, solo in minima parte possono offrire il tempo pieno; le classi, di tutti gli ordini di istruzione, presentano un rapporto alto alunni-insegnante; l'organico Ata non è sufficiente a coprire tutte le necessità della comunità scolastica. In questa situazione, già di per sé difficile, è intervenuto il virus che impone norme di distanziamento sociale incompatibili con la composizione attuale delle classi".