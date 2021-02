Scuola | Proroga anno scolastico fino a luglio. Verga (Uil): “No, grazie”

Il calendario scolastico regionale della Puglia non si tocca – così Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia, rispondendo alla proposta romana di prorogare a luglio la scadenza dell’anno scolastico. No grazie, la Puglia ha già dato. Solo chi oggi non vive la scuola – rincara Verga – può sostenere simili teorie. Piuttosto – aggiunge – si avanzino soluzioni concrete mirate a eliminare antiche criticità che in questi ultimi anni hanno messo in ginocchio la scuola pugliese, come le classi pollaio, l’edilizia fatiscente, il trasporto, il precariato e gli organici – conclude il segretario della Uil.