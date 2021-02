Scuola | Presidi: cade libertà di scelta, solo did fino al 5 marzo. Sindacati revocano sciopero

Dal 22 febbraio al 5 marzo tutti gli studenti pugliesi di ogni ordine e grado seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata, ad eccezione delle attività laboratoriali e della didattica inclusiva per disabili e alunni con bisogni educativi speciali, per i quali è prevista la presenza fino a un massimo del 50 percento in ogni classe, sulla base di una autonoma valutazione da parte delle scuole. E’, stando a quanto fa sapere l’Associazione nazionale presidi della Puglia, il contenuto della nuova ordinanza regionale sulla scuola che sarà pubblicata entro oggi, motivata, si legge in una nota dell’ Anp, da un “peggioramento nel livello generale del rischio contagio”. I sindacati, dopo l’accordo sull’ordinanza raggiunto nella tarda serata di ieri con la Regione, hanno revocato lo sciopero indetto per lunedì.