Scuola: ok Piano ripartenza Puglia, test e vaccini a personale

“Oggi la Giunta regionale ha approvato il ‘Piano per la ripartenza della scuola in sicurezza’ che, a partire dall’1 febbraio, prevede tre linee di azione fondamentali: l’istituzione del team degli operatori sanitari nelle scuole, un programma di esecuzione sistematica di tamponi antigenici rapidi negli operatori scolastici, e un piano strategico per la vaccinazione anti Covid degli stessi operatori, in base a un criterio di età e presenza di fragilità”. Lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, dopo l’approvazione, da parte della Giunta, degli ‘Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia’. Dall’1 al 6 febbraio, in Puglia, gli studenti delle superiori potranno tornare a seguire le lezioni in presenza ma con il limite del 50% in ogni istituto. I punti del Piano regionale sono 12, dalla individuazione del referente per il Covid 19 alla istituzione del team Toss (Team operatori sanitari scolastici), passando per la gestione del caso sospetto, lo screening sistematico del personale scolastico, per finire alle vaccinazioni per il personale scolastico.