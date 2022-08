“Alla partenza della scuola, la mascherina non sarà obbligatoria, poi si valuterà il quadro epidemiologico passo dopo passo. L’auspicio è che si possa utilizzare responsabilità individuale rispetto all’obbligo”. Lo ha dichiarato Roberto Speranza, ministro della Salute, intervenendo a RTL 102.5, aggiungendo: ”Se ci saranno situazioni di particolare rischio, la mascherina è sempre utile. Questo vale in tutte le fasi della vita di una persona. Per me resta uno strumento molto utile e ancora indispensabile. Dunque, se mi trovo in un posto con numero significativo di persone, oppure dove non ci sono finestre aperte, uso la mascherina anche senza obbligo. In alcune condizioni è uno scudo importante”, conclude Speranza.