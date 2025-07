Scuola, Marti (Lega): “Già centrati gli obiettivi Ue 2030 sulla dispersione scolastica”

“Abbiamo già superato l’obiettivo che ci era stato posto dall’Unione europea per il 2030”. Con queste parole il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura, Istruzione, Ricerca e Sport del Senato e commissario della Lega Puglia, commenta i dati Invalsi diffusi in queste ore, che mostrano un miglioramento significativo sul fronte della dispersione scolastica.

Secondo Marti, “la significativa riduzione della dispersione esplicita dimostra che stiamo riuscendo nell’obiettivo più importante di un sistema scolastico: abbattere i numeri dell’abbandono”. Il senatore leghista attribuisce questo traguardo alle politiche di contrasto alla dispersione messe in campo dal governo e alle azioni di accompagnamento e supporto che, afferma, “stanno dando i frutti sperati”.

Particolare attenzione viene riservata ai dati del Mezzogiorno: “Particolarmente significativo è il dato registrato in Puglia, che insieme a Basilicata e Calabria mostra segnali concreti di contenimento della dispersione implicita”, spiega Marti.

Oltre al calo dell’abbandono scolastico, i test Invalsi evidenziano progressi anche sul fronte delle competenze chiave. “Sono particolarmente incoraggianti i miglioramenti registrati nell’inglese e nelle competenze digitali, settori strategici per il futuro dei nostri giovani”, sottolinea il parlamentare.

Secondo Marti, questi risultati “rappresentano una base solida per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la competitività del Paese”. Da qui l’impegno a proseguire sulla strada intrapresa: “Continueremo a sostenere con determinazione sia le politiche di inclusione sia quelle che permettono un’istruzione di qualità, investendo fin dalla scuola dell’infanzia per garantire a tutti gli studenti le competenze necessarie per affrontare le sfide del domani”.

Maria Teresa Carrozzo