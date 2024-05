Scuola: Marti (Lega), da CdM ok a soluzioni concrete

Via libera del Consiglio dei Ministri alle soluzioni concrete per il mondo della scuola: i docenti precari che da anni insegnano nel settore del sostegno avranno finalmente la possibilità di conseguire la specializzazione attraverso i percorsi attivati da INDIRE. Inoltre, sarà garantito l’accesso a un corso di formazione ad hoc, sempre promosso da INDIRE, per gli insegnanti in attesa di riconoscimento del titolo di specializzazione ottenuto all’estero o con un contenzioso pendente per il mancato riconoscimento.

Il decreto prevede anche importanti misure volte a garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità. Questa iniziativa, fortemente voluta dalla Lega, è stata definita in collaborazione con il ministro Valditara e mira a fornire misure di buonsenso alle istituzioni scolastiche, permettendo loro di dedicarsi serenamente alla loro funzione educativa.

A dichiararlo è stato il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione meridionale.

Il provvedimento del Consiglio dei Ministri rappresenta un passo importante per il settore dell’istruzione, riconoscendo il valore e l’importanza del lavoro svolto dai docenti precari nel campo del sostegno. La possibilità di conseguire la specializzazione consentirà loro di acquisire nuove competenze e migliorare ulteriormente la qualità dell’istruzione fornita agli studenti con bisogni speciali.

Inoltre, il corso di formazione ad hoc per gli insegnanti in attesa di riconoscimento del titolo di specializzazione ottenuto all’estero o con un contenzioso pendente rappresenta un’opportunità fondamentale per garantire la professionalità e la competenza di questi docenti, consentendo loro di ottenere la specializzazione necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Le misure approvate per garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità dimostrano l’attenzione e la sensibilità del governo verso un settore tanto delicato. Queste misure consentiranno alle istituzioni scolastiche di offrire un supporto adeguato e personalizzato agli studenti con bisogni speciali, assicurando loro il diritto all’istruzione e promuovendo la loro inclusione all’interno del sistema educativo.

Il senatore Roberto Marti ha sottolineato l’importanza di questo decreto per le istituzioni scolastiche, che potranno finalmente dedicarsi serenamente alla loro funzione educativa senza dover affrontare difficoltà burocratiche o incertezze legate al riconoscimento dei titoli di specializzazione. Marti ha inoltre evidenziato come questa iniziativa rappresenti un impegno concreto della Lega nel campo dell’istruzione e un segnale di attenzione verso le esigenze degli studenti con disabilità.

In conclusione, il via libera del Consiglio dei Ministri a queste soluzioni concrete per il mondo della scuola rappresenta un passo avanti significativo verso un sistema educativo più inclusivo e di qualità. Il riconoscimento delle competenze dei docenti precari nel settore del sostegno e l’implementazione di misure per garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità sono segnali positivi che evidenziano l’impegno del governo nel promuovere un’istruzione equa e accessibile per tutti.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.