Scuola | In Puglia genitori liberi di scegliere tra didattica in presenza e didattica a distanza

Riparte la didattica in presenza in Puglia per le scuole elementari e medie, lo stabilisce una nuova ordinanza del presidente della regione Michele Emiliano. Il governatore lascia però i genitori liberi di scegliere. Chi vorrà richiedere la didattica a distanza per i propri figli potrà farlo. Il tentativo - dichiara Emiliano - con i poteri minimi di cui dispongo di tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più piccoli. La nuova ordinanza è in vigore dal 7 Novembre 2020 fino al 3 Dicembre 2020.

Servizio di Ilaria Delvino