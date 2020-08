Condividi

Genitori e ragazzi si preparano al ritorno della didattica in presenza previsto per Settembre. C’è un forte senso di incertezza e preoccupazione. Rassicurazioni giungono dagli psicologi che a sorpresa ci spiegano che la didattica a distanza non ha fatto male ai ragazzi, al contrario potrebbe essere uno strumento utile per diluire le presenze e che va potenziato in attesa di un ritorno alla normalità.

Servizio di Ilaria Delvino