ORIA – La vittoria, così come la stupefacente portata del lavoro svolto, è stata certificata sul palco di Dubai, dove oggi pomeriggio si è svolta la finalissima. “Idee in movimento. Il futuro è nelle nostre mani” è il progetto con il quale il Primo Comprensivo di Oria si è aggiudicato il Premio Nazionale Scuola Digitale, indetto dal Miur per la valorizzazione delle eccellenze dei progetti e di quelle scuole che hanno proposto modelli innovativi con buone pratiche di didattica digitale integrata.

La scuola di Oria era l’unica a rappresentare la Puglia per il primo ciclo. Ora, quel progetto di “Umanesimo Digitale” per un mondo più sostenibile rappresenta l’eccellenza della scuola italiana nel mondo. Questo il video integrale della finalissima, con una rappresentanza dell’istituto composta dalle studentesse Chiara Di Bella e Alice Carbone accompagnate dal decente Giuseppe Schiuma, premiata sul prestigioso palco.

Il Progetto

Lo avevamo raccontato nei nostri precedenti servizi. Le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Milizia”di Oria, dopo un percorso durato un anno, coordinati dal docente Giuseppe Schiuma, sono passati dalla lettura di un testo alla gamification, collegata alla realtà aumentata, per poi arrivare alla costruzione del prodotto ultimo: un magic-cube identificabile da un QRcode all’ennesima potenza che consente di avere idealmente la Terra popolata ed animata tra le proprie mani, trasmettendo in questo modo l’ideale messaggio che la Terra e il suo futuro è nelle mani dei giovani.

Il digitale, dunque, non è solo fredda tecnologia, ma può diventare lo strumento per vivere ed agire in un mondo in continuo cambiamento. Come a dire che sì, il futuro del pianeta è davvero in buone mani. Ora, lo sanno anche a Dubai.