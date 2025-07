Scuola D’Azeglio di Barletta, assemblea pubblica per il futuro di alunni e docenti

BARLETTA – Alunni e docenti della scuola D’Azeglio di Barletta incontrano l’amministrazione comunale per discutere delle sorti del plesso scolastico di via 24 maggio, prossimo ad una ristrutturazione che impone il trasferimento nelle sedi della Principe di Napoli e del plesso di via Mura del Carmine. Nell’assemblea pubblica di giovedì sera, emerge la volontà di effettuare il trasloco soltanto dopo il completamento dei lavori proprio presso la Principe di Napoli.

L’utilizzo di fondi statali, di cui si attende un atto ufficiale, garantisce lo svincolo delle tempistiche imposte dal Piano di Ripresa e Resilienza. Per l’inizio, si attende un certificato dell’Arpal che attesti che il progetto dell’azienda che effettuerà la manutenzione rispetti i parametri sulla disabilità. Tempi poi previsti per il restyling: 45 giorni.

Completati i lavori alla Principe di Napoli ed effettuato il trasloco, la D’Azeglio potrà essere oggetto dei lavori. Attesa per la perizia di variante del progetto esecutivo per accorpare i due stralci iniziali e accorciare i tempi.

Cronoprogramma già in essere, l’estate resta delicata per la famiglia scolastica della D’Azeglio.

