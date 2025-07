Scuola, assunzioni record per settembre: 54.526 nuovi docenti

Il ministro Valditara: “Stiamo realizzando la più significativa immissione in ruolo degli ultimi vent’anni”

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ha firmato il decreto che autorizza 48.504 assunzioni di docenti nelle scuole statali italiane di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026, di cui 13.860 riservati al sostegno. A questi si aggiungeranno, con successivo provvedimento, 6.022 immissioni in ruolo per l’insegnamento della religione cattolica, sulla base del concorso bandito nel 2024. Si tratta del primo reclutamento nel settore da oltre vent’anni.

“Per settembre assumeremo oltre 54mila docenti: un numero record”, ha dichiarato il ministro Valditara sottolineando l’impegno a garantire continuità didattica e stabilità lavorativa, soprattutto nel settore del sostegno. “Siamo consapevoli dell’importanza della continuità per i ragazzi più fragili. Sull’insegnamento della religione cattolica, stiamo realizzando la più significativa immissione in ruolo degli ultimi vent’anni”, ha aggiunto.

L’assegnazione concreta dei posti sarà definita dagli Uffici Scolastici Regionali (USR), che valuteranno il numero di posti vacanti e il bacino territoriale di aspiranti per ciascuna classe di concorso.

Le assunzioni saranno effettuate prioritariamente attingendo alle graduatorie a esaurimento provinciali, ai vincitori ancora presenti nelle graduatorie concorsuali del 2016, 2018 e 2020, e in larga parte dalle graduatorie dei concorsi banditi nel 2023 e 2024, noti come Pnrr1 e Pnrr2, in linea con gli obiettivi europei previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per massimizzare l’assegnazione dei posti di sostegno, gli eventuali residui saranno destinati ai docenti specializzati inseriti nella prima fascia delle GPS per il sostegno. In caso di indisponibilità nella propria provincia, i candidati potranno concorrere anche in altre province della stessa regione o in regioni differenti, secondo la loro scelta.

