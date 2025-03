Scrive alla premier e riceve telefonata dalla Meloni: “Ciao Mirna, ho la tua lettera davanti”

MARCONIA – Il telefono squilla alle 19:41 di ieri. “Mirna? Sono Giorgia Meloni”. “È uno scherzo!” ripeto tre volte. “No, Mirna. Ho la tua lettera davanti”. È così, con un mio pianto irrefrenabile, che parte la mia conversazione telefonica con la Presidente Giorgia Meloni”. La storia la racconta su Facebook Mirna Mastronardi, Cavaliere della Repubblica Italiana, mamma di Dea e fondatrice dell’associazione “Agata contro il cancro”. Associazione nata per volontà di un gruppo di donne di Marconia che avevano avuto esperienza diretta con il cancro, costituita il 13 gennaio 2017 per offrire sostegno e supporto agli ammalati neoplastici e ai loro familiari.

“Il 7 marzo scorso, pensando alla imminente Giornata della Donna, d’impulso ho scritto alla Premier – afferma Mirna – Le ho parlato di me, della mia vita difficile e di Dea. Tanto, tantissimo di Dea. Le ho parlato delle mamme che piangono i propri figli che hanno scelto di volare Altrove per motivi incomprensibili, sui quali si allunga la lunga ombra di un utilizzo non corretto dei social, in una società in cui tutto è apparenza e poco spazio è lasciato all’essere. Ho scritto con il cuore in mano, raccontando le difficoltà degli adolescenti e quelle di una donna single capofamiglia con un piccolo lavoro part-time”.

Una lettera conclusa con queste parole: