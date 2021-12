BARI – Scritte come “Salvate i bambini” e “Governo Nazista” campeggiavano questa mattina sui muri di tre scuole di Bari in concomitanza con l’inizio della campagna vaccinale destinata ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e che vede proprio gli istituti scolastici in prima linea per la somministrazione delle dosi.

Messaggi che addolorano, come ha commentato l’assessore Paola Romano. Paragonare le misure governative per fermare il dilagare dell’epidemia e il nazismo è frutto di delirio alimentato da cattiva informazione, esasperazione della pandemia e disuguaglianze sociali che continuano ad aumentare. Sono in corso degli accertamenti per indentificare gli autori mentre da palazzo di città hanno assicurato che le scritte verranno cancellate e coperte con murales inneggianti alla scienza e alla speranza. Duro anche il commento del garante dei minori della regione Puglia Ludovico Abbaticchio che si è detto disgustato di fronte ad una acquisita stupidità strumentale recitata da giullari ai tempi del Covid, una malattia che ha mietuto più di 5 milioni di vittime nel mondo.