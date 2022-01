Scritta no vax a Torre Santa Susanna. Sul muro perimetrale del campo sportivo ignoti hanno scritto a caratteri cubitali:”Sindaci medici corrotti – vaccini ai minori infertilità”. Tutto accade, in un paese di poco più di 10 mila abitanti, che così come il resto delle provincia di Brindisi, in questi giorni si trova ad affrontare una situazione delicata a causa dei contagi da Covid 19. Sono, infatti 313 i cittadini di Torre Santa Susanna positivi al coronavirus. Il sindaco Michele Saccomanno sul suo profilo Facebook afferma:”Lascio libertà di espressione , anche se non voglio che diventi propaganda per i no vax” Saccomanno,inoltre, ribadisce il suo completo sostegno alla campagna vaccinale anti-Covid.