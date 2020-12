Domenica sera gli agenti della sezione volanti della Questura sono intervenuti in via Maremonti civico 5, su richiesta dei titolari del wine-bar “SUN CITY” poiché sul vetro della porta d’ingresso ignoti hanno lasciato una scritta minacciosa: “La prossima pallottola sarà per te quando meno te l’aspetti”. Il locale osservava il giorno di chiusura così come disposto dal DPCM, il proprietario era passato per controllare facendo l’amara scoperta. Sul posto è stata inviata la Scientifica. Indagini in corso da parte della squadra mobile.