BRINDISI – Un accordo programmatico per lo lo screening senologico completo rivolto a tutte le donne della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno è stato siglato tra Questura e Asl messapica. A renderlo noto è Ilaria Antelmi, responsabile del dipartimento pari opportunità della Lega regionale pugliese.

Il comunicato della Antelmi

“Apprendiamo che la Questura di Brindisi ha appena siglato un accordo programmatico per lo screening senologico completo rivolto a tutte le Donne della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno. Con immensa felicità – scrive la Antelmi – sono lieta di poter riscontrare il risultato ottenuto, essendo fiera di aver partecipato ad una comunione di intenti tra il Sindacato Autonomo di Polizia, la Questura di Brindisi ed ovviamente la Direzione Generale ASL di Brindisi, grazie all’amico e collega Luciano Cariddi. Continuerò ad impegnarmi affinché questa stupenda iniziativa possa replicarsi in altre realtà pubbliche e private. Sono fortemente convinta che la prevenzione può salvare la vita è preservarci da terapie invasive come le chemioterapia. È una battaglia che le donne hanno il diritto di condurre ed il mio obiettivo era quello di dare loro i mezzi per amarsi e prendersi cura di se stesse ogni giorno”.