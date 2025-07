Screening oncologici, Vizziello: “Basilicata sotto la media nazionale”

“Crescono in Italia le adesioni agli screening oncologici, ma la Basilicata continua a rimanere indietro rispetto alla media nazionale”. È quanto afferma Giovanni Vizziello, capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune, commentando i dati più recenti diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, relativi agli anni 2023-2024, attraverso il sistema di Sorveglianza Passi.

Secondo Vizziello, i numeri ufficiali smentiscono le dichiarazioni rilasciate a maggio dall’assessore regionale alla Salute Latronico, secondo cui la Basilicata si distinguerebbe per risultati superiori alla media nazionale in ambito di prevenzione oncologica. “I dati parlano chiaro e raccontano una realtà diversa da quella raccontata dalla giunta regionale”, sottolinea il consigliere.

Nello specifico, Vizziello evidenzia come la percentuale di donne tra i 50 e i 69 anni che si sottopone a screening mammografico sia in Basilicata pari al 62,8%, contro una media nazionale del 75%. Per quanto riguarda lo screening cervicale, la partecipazione lucana si attesta al 63,8%, mentre la media nazionale sfiora il 78%. Solo lo screening per il colon retto registra un dato allineato alla media del Paese, pari al 48%.

“Sono dati deludenti, che dobbiamo invertire al più presto – osserva Vizziello -. Gli screening sono strumenti fondamentali per intercettare patologie gravi come i tumori in fase precoce, migliorando così l’efficacia delle cure”. Il consigliere regionale punta il dito contro quello che definisce “un fallimento delle politiche sanitarie dell’attuale governo regionale” chiedendo un cambio di rotta deciso in materia di prevenzione.

“Chiediamo all’assessore Latronico di superare la narrazione ottimistica e di adottare misure concrete, con investimenti mirati nella prevenzione – prosegue -. Si tratta di un elemento cruciale, non solo per la tutela della salute pubblica, ma anche per la sostenibilità futura del nostro sistema sanitario”.

Vizziello ribadisce l’urgenza di rilanciare campagne informative e programmi di prevenzione per ridurre le disuguaglianze territoriali e garantire ai cittadini lucani pari opportunità di accesso a strumenti diagnostici fondamentali.

