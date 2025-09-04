Scossa di terremoto in Capitanata: magnitudo 3.0

Una scossa di terremoto è stata registrata in Capitanata nella serata del 4 settembre. L’Ingv di Roma ha rilevato un sisma di magnitudo 3.0 a una profondità di 23 chilometri, con epicentro localizzato a sud-ovest di Manfredonia, a circa 14 chilometri da Zapponeta. Il movimento tellurico non ha provocato danni a persone o cose ed è stato avvertito solo lievemente in alcune zone della provincia di Foggia. Le autorità locali non hanno ricevuto segnalazioni di criticità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts