Scossa di terremoto in Capitanata: magnitudo 3.0

Una scossa di terremoto è stata registrata in Capitanata nella serata del 4 settembre. L’Ingv di Roma ha rilevato un sisma di magnitudo 3.0 a una profondità di 23 chilometri, con epicentro localizzato a sud-ovest di Manfredonia, a circa 14 chilometri da Zapponeta. Il movimento tellurico non ha provocato danni a persone o cose ed è stato avvertito solo lievemente in alcune zone della provincia di Foggia. Le autorità locali non hanno ricevuto segnalazioni di criticità.
potrebbe interessarti anche
Manfredonia, tre auto in fiamme: una è dell’ex sindaco Riccardi
Cerignola, istituita la “zona rossa” per rafforzare la sicurezza urbana
Foggia e Cerignola al centro del piano anti-criminalità della Prefettura
Foggia, Penitenziaria: nasce distaccamento NIR in Procura
Sanitaservice Foggia, La Salandra: “Assunti parenti di boss locali”
Tragedia sul Gargano, Barone (M5S): “Riorganizzare l’emergenza”