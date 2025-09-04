4 Settembre 2025

Scossa di terremoto in Capitanata: magnitudo 3.0

Antonella D'Avola 4 Settembre 2025
Una scossa di terremoto è stata registrata in Capitanata nella serata del 4 settembre. L’Ingv di Roma ha rilevato un sisma di magnitudo 3.0 a una profondità di 23 chilometri, con epicentro localizzato a sud-ovest di Manfredonia, a circa 14 chilometri da Zapponeta. Il movimento tellurico non ha provocato danni a persone o cose ed è stato avvertito solo lievemente in alcune zone della provincia di Foggia. Le autorità locali non hanno ricevuto segnalazioni di criticità.

