Paura al risveglio per molti pugliesi a causa di una forte scossa di terremoto con epicentro in Grecia. L’evento sismico è stato avvertito poco dopo le 6 di questa mattina in maniera evidente anche in Puglia ed in Salento in particolare. Molte le segnalazioni, in tanti sono stati svegliati dal tremore delle loro abitazioni.

Secondo quanto riportato dall’INGV (Istituto nazionale geofisico e di vulcanologia) il terremoto e’ stato di magnitudo 5.5 è avvenuto in mare nella zona di Creta. Non ci sarebbero stati danni particolari, solo tanto spavento.

Qui sotto i dati ufficiali dell’Ingv

29-12-2021 05:08:05 (UTC) 24 minuti, 48 secondi fa

29-12-2021 06:08:05 (UTC +01:00) ora italiana

29-12-2021 07:08:05 (UTC +02:00) orario locale nella zona del terremoto (Europe/Athens)

con coordinate geografiche (lat, lon) 34.712, 25.126 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.