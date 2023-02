Torna l’allarme sicurezza nei pronto soccorso della Regione, dopo l’ennesima aggressione avvenuta in una struttura ospedaliera. Un nigeriano avrebbe sferrato un pugno in faccia ad un medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano. A finire in manette Efa Unuane, 30 anni, nigeriano, in possesso di un regolare permesso di soggiorno e senza fissa dimora. L’uomo sarebbe andato in escandescenza dopo essere stato accompagnato al nosocomio salentino per degli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

