Scorrano, lancia coltelli contro carabinieri: fermato con taser e spray

Alta tensione nella serata di sabato 19 luglio a Scorrano, in provincia di Lecce. Un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha creato il panico in una via del centro cittadino brandendo coltelli e minacciando i passanti.

All’arrivo dei Carabinieri di Scorrano, supportati dai colleghi della stazione di Maglie e da un equipaggio del Norm della Compagnia di Maglie, l’uomo ha reagito lanciando coltelli contro i militari. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Successivamente, l’uomo si è barricato nella propria abitazione. Dopo un primo tentativo di contenimento, è uscito nuovamente armato continuando a minacciare chiunque si trovasse nei pressi. I carabinieri hanno tentato la mediazione, ma sono stati costretti a ricorrere, come specificato dall’Arma, a “un uso proporzionato” dei dispositivi in dotazione.

L’impiego coordinato del taser e dello spray al capsicum ha permesso di neutralizzare l’uomo. Dopo l’arresto è stato condotto all’ospedale di Scorrano per gli accertamenti risultando positivo all’uso di sostanze stupefacenti, verosimilmente cocaina.

Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Lecce, è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola.

