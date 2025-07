Scorrano, Dai un calcio alla droga: Don Coluccia incontra la piazza

Una piazza gremita di gente di ogni età ha accolto nelle scorse ore don Antonio Coluccia a Scorrano per parlare di dipendenze da sostanze stupefacenti e lotta allo spaccio e alla criminalità organizzata. Temi ai quali il prete antidroga originario di Specchia, nel basso Salento, dedica la propria vita da anni, recandosi personalmente nelle piazze di spaccio della capitale, schierandosi contro i clan della malavita e vivendo sotto scorta per le numerose minacce ricevute.

Accanto a lui le principali istituzioni della provincia: il prefetto Natalino Manno, in rappresentanza del Governo, e il questore Giampietro Lionetti, a nome delle forze di Polizia. Tra il pubblico, il sindaco Mario Pendinelli, le associazioni locali, genitori, nonni, bambini e giovani studenti della città delle luminarie. Tra di loro anche i genitori di Francesco Fasano, 22enne di Melissano ucciso nel 2018 per essere finito in un giro di spaccio.

“Solo pochi anni fa era impensabile vedere una così grande partecipazione popolare sui temi della legalità – ha osservato Manno –. È il segno di una presa di coscienza”. Ma Lionetti ha precisato: “Sul territorio circolano ancora fiumi di droga, la strada è ancora lunga”.

