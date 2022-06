È stato catturato nella citta spagnola Benalmadena Vincenzo Amato, 45enne, salentino, latitante dal 2016, inserito nell’elenco dei 100 latitanti di maggiore pericolosità.

La cattura è giunta al termine di una complessa attività d’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce e svolta dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito dell’impegno profuso per la ricerca e cattura dei latitanti, mediante l’impiego di investigatori del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Lecce, oltre che del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, in collaborazione con l’UDYCO Central della Polizia spagnola.

Amato, che deve scontare una condanna definitiva a 19 anni e mesi 5 per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è sfuggito alla cattura nel marzo del 2016.

Inizialmente rifugiatosi in Grecia, il latitante si era successivamente nascosto nella penisola iberica, in Andalusia.

Poi il cerchio si è stretto nella provincia di Malaga dove è stato catturato all’interno dell’abitazione di una donna che risultava avere un rapporto di natura sentimentale con l’uomo.

Amato è anche destinatario di una misura cautelare in carcere che ha riguardato circa 30 persone per essere ritenuto, nell’ambito di un’indagine svolta dalla Squadra Mobile di Milano e coordinata dalla DDA del capoluogo lombardo, responsabile di un traffico internazionale di stupefacenti del tipo cocaina, eseguita lo scorso mese di maggio.

Sono in corso le procedure dirette all’estradizione dell’arrestato.