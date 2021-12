BITETTO- Ha scoppiato dei petardi nel centro cittadino, attirando l’attenzione dei carabinieri che l’hanno individuato e bloccato, nonostante avesse provato a darsi alla fuga: un giovane è stato denunciato perché trovato in possesso di botti illegali, ma anche di cocaina, soldi e bilancino di precisione.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, a Bitetto, quando i carabinieri della locale stazione unitamente a quelli della Sezione radiomobile della compagnia di Modugno, hanno sentito una forte esplosione nella centrale via Beato Giacomo. Scesi immediatamente dalle autovetture sono riusciti a bloccare un giovane, impedendogli di darsi alla fuga. Identificato e perquisito lo stesso è stato trovato in possesso 9 petardi di Cat. F4, non di libera vendita, 19 petardi di Cat. P1, nonché di 5 dosi di cocaina del peso complessivo di 3 grammi, e la somma di 155 euro in contanti. A quel punto è scattata la perquisizione presso la sua abitazione dove i militari hanno trovato un bilancino di precisione.

La droga, il bilancino, i soldi e il materiale esplodente sono stati sottoposti a sequestro e il giovane è stato contestualmente deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

I carabinieri ricordano la pericolosità dei fuochi d’artificio illegali, il cui incauto maneggio può comportare gravissime conseguenze come già accaduto negli anni passati a diversi giovani, che a causa dell’esplosione e maneggio di petardi illegali e irregolari hanno subito amputazioni e lesioni gravi.