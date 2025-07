Scoperto nascondiglio della droga a Noicattaro, due arresti

Due uomini, di 21 e 29 anni, sono stati arrestati lo scorso 2 luglio a Noicattaro (Bari) dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi, incensurati, sono stati fermati nel corso di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Bari.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un’azione di contrasto al traffico di droga condotta a livello provinciale. L’attività investigativa, supportata da pedinamenti e appostamenti, ha permesso di individuare un’abitazione utilizzata dai due come nascondiglio per lo stoccaggio e il confezionamento delle sostanze.

Durante la perquisizione domiciliare, eseguita “Falchi”, sono stati trovati e sequestrati 805 grammi di cocaina, 7,5 chili di hashish, 949 grammi di marijuana e vario materiale utile al confezionamento delle dosi.

I due arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di monitoraggio messo in campo dalla Polizia sul territorio barese per contrastare il fenomeno dello spaccio, con particolare attenzione alle aree periferiche e alle fasce giovanili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author