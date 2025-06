Scoperto cadavere carbonizzato tra Trepuzzi e Surbo

Macabro ritrovamento nella provincia di Lecce nelle prime ore di oggi, venerdì 27 giugno. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato scoperto all’interno di una Fiat Punto completamente bruciata, situata in un’area di campagna tra Trepuzzi e Surbo, lungo la strada che collega i due comuni salentini.

L’auto è stata notata da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Le generalità sono ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Lecce, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire le circostanze dell’accaduto. L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti tecnici e il recupero del corpo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. +++ IN AGGIORNAMENTO +++

