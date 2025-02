Scoperta una nuova specie di anellide marino: si chiamerà come un docente di Unisalento

Lecce – Il Salento culla di biodiversità riserva continuamente delle sorprese. E così, fra le 13 specie di anellidi marini del genere Perinereis scoperte da un team internazionale di ricercatori, ben tre si trovano proprio nelle acque del mare che bagna le coste salentine.

A una di queste, dunque, si è scelto di dare il nome del professore Luigi Musco, esperto di biodiversità marina del nostro ateneo e docente di Zoologia al Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche e ambientali. La nuova specie si chiama infatti Perinereis muscoi ed è stata identificata grazie al lavoro del dottor Joachim Langeneck del Consorzio Nazionale interuniversitario per le scienze del mare, sede di Lecce, e di altri ricercatori.

Un riconoscimento, questo, che sottolinea l’incredibile ricchezza del nostro mare e il contributo fondamentale che UniSalento fornisce da decenni alla ricerca scientifica internazionale in ambito marino.

«Non posso che essere onorato che si sia scelto di battezzare con il mio nome questa nuova specie di anellide – commenta il professor Musco – ma lo sono ancora di più per i risultati che la ricerca in mare ci consegna ancora oggi e che confermano l’enorme biodiversità che siamo chiamati a preservare. All’entusiasmo della scoperta di nuove specie, infatti, non può che affiancarsi l’impegno quotidiano in difesa del mare e delle ricchezze che esso custodisce. Un impegno che come comunità dobbiamo condividere e portare avanti insieme, con senso di responsabilità».

