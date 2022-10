“Siamo finalmente in dirittura d’arrivo, sono felice. Papà non mi verrà restituito però andranno in galera, spero, e per me quella è la vittoria, vederli in galera”. A dichiararlo è Daniela Castellano, figlia di Enrico, una delle 23 vittime del disastro ferroviario tra Andria e Corato del 12 luglio 2016. “Papà è andato, rimane il mio ricordo il mio cuore, gli parlo tutti i giorni. Oggi, prima della richiesta delle condanne, ho parlato con lui e gli ho detto “papà ce l’abbiamo fatta, siamo quasi vicini”, ha aggiunto Daniela Castellano a margine dell’udienza tenutasi nell’aula bunker del carcere di Trani, dopo le richieste di condanna del pm Marcello Catalano. “Sono emozionata, ho il cuore in subbuglio”, ha concluso.

Diverso lo stato d’animo del padre della 29enne Alessandra Bianchino, altra vittima. “Non è dei migliori – commenta -. È vero che le richieste fatte sono di sei anni e dodici per i dirigenti, però ora bisogna vedere effettivamente l’esito finale. Certamente siamo un po’ agitati perché, dopo sei anni e mezzo, siamo alle richieste dei pubblici ministeri, adesso vedremo che cosa succederà nella prosecuzione del processo”.