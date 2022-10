Per lo scontro tra due treni regionali, avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, al km 51 della ferrovia Bari-Barletta, il pm Marcello Catalano ha chiesto 15 condanne con pene tra i 12 e i 6 anni di reclusione. Nell’incidente morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite. Il pm ha chiesto anche un’assoluzione. Per Ferrotramviaria, che gestisce la tratta, è stata chiesta la sanzione amministrativa di 1,1 milioni di euro, oltre alla revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni per l’esercizio dell’attività (fra cui il certificato per la sicurezza) per un anno.

CONDANNE Nello specifico, chiesti 12 anni per Enrico Maria Pasquini, all’epoca dei fatti al vertice di Ferrotramviaria; stessa pena per Massimo Nitti, direttore generale di Ferrotramviaria, e per Michele Ronchi, direttore di esercizio della società. Chiesti 9 anni per Giulio Roselli, dirigente a capo della divisione infrastruttura; 6 anni per Nicola Lorizzo, capotreno sopravvissuto allo scontro, per Francesco Pistolato, dirigente coordinatore centrale, Vito Mastrodonato, dirigente della divisione passeggeri, macchinisti e capitreno, Francesco Giuseppe Michele Schiraldi, a capo unità organizzativa tecnica, Tommaso Zonno, della divisione passeggeri, Giandonato Cassano, ferroviere e istruttore, Virginio Di Gianbattista, all’epoca dirigente del Ministero delle Infrastrutture, Alessandro De Paola, direttore Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi), Pietro Marturano anch’egli direttore Ustif. Infine, 7 anni per omicidio colposo e falso in atti pubblici per Vito Piccarreta, capostazione in servizio ad Andria, e per Alessio Porcelli il capostazione di Corato.

ASSOLUZIONE Per non avere commesso il fatto, chiesta l’assoluzione di Antonio Galesi. La prossima udienza è fissata al 10 novembre per ascoltare le parti civili e le difese.