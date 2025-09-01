Scontro tra moto e auto in centro a Sava, tre giovanissimi feriti

SAVA (TA) – Paura in pieno centro a Sava, in via Cinieri Cugini, per un violento incidente tra una motocicletta e un’automobile. Lo scontro è avvenuto nella tarda serata di lunedì 1 settembre, ha coinvolto tre giovani, due viaggiavano in sella alla moto, il terzo era a bordo della vettura, tutti feriti, tra cui due minorenni.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti e disposto il trasferimento in ospedale, trasportati a Taranto i due che si trovavano in moto, al Giannuzzi di Manduria il terzo ferito, le loro condizioni sono al vaglio dei medici.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

L’impatto, avvenuto in una zona molto trafficata, ha richiamato l’attenzione di molti residenti e ha creato disagi alla circolazione per oltre un’ora.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author