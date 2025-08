Scontro tra due auto, una si ribalta: 55enne in codice rosso

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo lo scontro tra due auto, uno dei mezzi si è ribaltato. È stato trasportato in ambulanza, in codice rosso al Perrino di Brindisi, il 55enne alla guida della Fiat Bravo coinvolto nel sinistro registrato nella tarda mattinata di oggi all’imbocco della superstrada 28 che collega Francavilla Fontana ad Ostuni. Ferito in modo lieve il guidatore dell’altra auto, una Audi che, dopo l’impatto, è finita contro un muretto. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti di polizia locale della Città degli Imperiali e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto di strada

