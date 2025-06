Scontro tra due auto in Salento: sette feriti, tre sono gravi

Nello schianto frontale sono rimasti coinvolti anche quattro bambini, ma le loro condizioni non destano preoccupazione

È di sette feriti, tra cui quattro bambini, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 30 giugno nelle campagne tra Salve e Pescoluse, nel basso Salento.

Una Fiat Doblò e una Citroën C3 si sono scontrate frontalmente: l’impatto è stato particolarmente violento tanto che il Doblò ha preso fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, tre persone versano in condizioni gravi: marito e moglie di Piacenza che viaggiavano a bordo del Doblò e la donna alla guida della Citroën, una 30enne residente in zona. Tutti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Panico di Tricase, dove sono attualmente ricoverati: la conducente della Citroën è in Rianimazione.

A bordo dei due veicoli viaggiavano complessivamente quattro bambini di 7, 6, 4 anni e 11 mesi, che non hanno riportato gravi conseguenze. Due piccoli sono stati trasportati in via precauzionale all’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, gli altri due, i figli della coppia piacentina, sono stati trasferiti a Tricase: le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, supportati da una squadra proveniente dall’Emilia-Romagna, attualmente dislocata in Puglia per esigenze legate alla stagione estiva. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura totale della strada per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author