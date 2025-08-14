Scontro tra auto sulla provinciale: due persone ferite

BRINDISI – Sono due le auto coinvolte nell’incidente stradale registrato nel pomeriggio di giovedi sulla strada provinciale 81, nei pressi della stazione ferroviaria di Tuturano. Feriti i conducenti dei due mezzi.
Lo scontro, avvenuto per dinamiche tutte da ricostruire, tra una Renault Clio e un’Alfa 159. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale e il personale del 118.
potrebbe interessarti anche
Brindisi, Libera ricorda Mauro Maniglio
Taranto, scooter contro auto: due feriti gravi
Turista 12enne denuncia abusi in spiaggia nel Brindisino: indagato 18enne
Torchiarolo, accoltellato, ma fuori pericolo: giallo a Torre San Gennaro
Medihospice Ostuni: “Sì a internalizzazione, no propaganda e precarietà”
Carovigno, minacce e botte da orbi alla ex: arrestato