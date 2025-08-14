15 Agosto 2025

Scontro tra auto sulla provinciale: due persone ferite

Michele Iurlaro 14 Agosto 2025
BRINDISI – Sono due le auto coinvolte nell’incidente stradale registrato nel pomeriggio di giovedi sulla strada provinciale 81, nei pressi della stazione ferroviaria di Tuturano. Feriti i conducenti dei due mezzi.

Lo scontro, avvenuto per dinamiche tutte da ricostruire, tra una Renault Clio e un’Alfa 159. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale e il personale del 118.

