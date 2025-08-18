Scontro tra auto sulla provinciale: due feriti a Cisternino

CISTERNINO – Due auto coinvolte e due feriti: è il bilancio dell’incidente stradale registrato questa mattina, poco dopo le 6, sulla strada provinciale 9, in agro di Cisternino. Nello scontro tra i due mezzi, a farsi male sono stati entrambi i conducenti, soccorsi sul posto dal personale sanitario. Ad intervenire, insieme al 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per la messa in sicurezza dei veicoli danneggiati e la bonifica del tratto di strada, chiuso per un paio d’ore al traffico veicolare prima di essere ripulito dai detriti.
