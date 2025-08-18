18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Scontro tra auto sulla provinciale: due feriti a Cisternino

Michele Iurlaro 18 Agosto 2025
centered image

CISTERNINO – Due auto coinvolte e due feriti: è il bilancio dell’incidente stradale registrato questa mattina, poco dopo le 6, sulla strada provinciale 9, in agro di Cisternino. Nello scontro tra i due mezzi, a farsi male sono stati entrambi i conducenti, soccorsi sul posto dal personale sanitario. Ad intervenire, insieme al 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per la messa in sicurezza dei veicoli danneggiati e la bonifica del tratto di strada, chiuso per un paio d’ore al traffico veicolare prima di essere ripulito dai detriti.  

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Fasano, ubriachi alla guida: tre automobilisti nei guai

18 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Intimidazione sindaco Pomes, martedì vertice in prefettura

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Chi era Pietro Vinci, lo sfortunato sub morto a Torre Canne

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Torre Canne, trovato morto il sub 59enne scomparso in mare

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Mini Cooper si ribalta sulla Manduria-Oria: illesi i passeggeri

17 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Caso Ostuni, D’Attis: “Fatto gravissimo, Piantedosi seguirà da vicino”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Taranto, Kyma Mobilità: affitto di 43mila euro per locale mai utilizzato

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Tenta di rubare moto, poi la fuga contromano: arrestato

18 Agosto 2025 Marzia Baldari

Lecce, sfida al Milan in Coppa. Rossoneri di fronte due volte in un mese

18 Agosto 2025 Roberto Chito

Fasano, ubriachi alla guida: tre automobilisti nei guai

18 Agosto 2025 Michele Iurlaro