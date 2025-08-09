Scontro nel tarantino, motociclista si rompe una gamba

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 9 agosto in zona Luogovivo, tra Leporano e Pulsano, in provincia di Taranto.
Secondo una prima ricostruzione, una moto si è scontrata un’auto che stava uscendo da un residence. Nell’incidente è rimasto ferito il motociclista, che avrebbe riportato la frattura della gamba destra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale.
Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona fino alla rimozione dei veicoli incidentati.
