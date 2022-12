Condividi su...

BRINDISI – Non c’è stato nulla da fare per un 82enne di Squinzano che, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, ha perso la vita qualche ora dopo, all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era arrivato in condizioni critiche. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro: l’anziano era alla guida di una Chevrolet Matiz che, per cause da accertare, si è scontrata con una Nissan Qashqai a ridosso di un incrocio sulla strada provinciale Brindisi – Tuturano. Il conducente dell’altro mezzo ha riportato una ferita ad un braccio, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto, 118 e vigili del fuoco del comando provinciale.