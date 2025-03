Scontro frontale sulla Ss93: tre feriti, uno in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato a Barletta, sulla Ss93, nei pressi dello svincolo con la Ss16, dove due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto ha coinvolto tre persone, tutte ferite, che sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale grazie all’intervento di tre equipe sanitarie del 118. Il più grave dei feriti è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente. Il ferito, in codice rosso, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, mentre gli altri due feriti sono stati portati in ospedale a Barletta. Le forze dell’Ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e garantire la sicurezza lungo la zona interessata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author