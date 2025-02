Scontro frontale sulla SS172, due persone in ospedale

Ancora un incidente stradale nel brindisino. Due auto si sono scontrate frontalmente. E’ accaduto intorno alle ore 5 di oggi (domenica 16 febbraio) sulla strada statale 172, che collega il centro urbano di Fasano alla superstrada per Bari. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Ostuni e i Carabinieri. Due persone sono state trasportate in ospedale.

