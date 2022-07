TAVIANO- È di un morto il bilancio dell’incidente che si è verificato nella serata del 6 luglio sulla strada provinciale 330 che da Taviano conduce a Mancaversa: perde la vita un 83enne di Taviano. Sul posto sono giunti carabinieri della locale stazione, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Purtroppo, non ce l’ha fatta l’83enne alla guida di una delle due auto rimaste coinvolte nel sinistro sulla provinciale 330. Fuori pericolo, invece, i due occupanti l’altro veicolo. In fase di accertamento le cause che hanno provocato l’incidente per cui i carabinieri hanno effettuato i rilievi. L’83enne è stato trasportato d’emergenza in codice rosso presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli dove, poco dopo, è deceduto a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Mentre le altre due persone che occupavano la seconda auto sono state trasportate presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ma sono fuori pericolo.

Entrambe i mezzi sono stati sottoposti a sequestro e la salma traslata presso camera mortuaria dell’ospedale di Lecce, così come disposto dall’autorità giudiziaria informata dai carabinieri della stazione di Taviano.