Scontro frontale auto – furgone sulla provinciale Francavilla – San Vito

FRANCAVILLA FONTANA – Scontro frontale tra un’auto e un furgone registrato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a San Vito dei Normanni, a ridosso di un curvone. Secondo quanto appreso, ci sarebbero due feriti soccorsi dagli operatori sanitari del 118. Le loro condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto, anche gli agenti della polizia locale della Città degli Imperiali per la ricostruzione della dinamica e per regolare la viabilità particolarmente compromessa su una strada particolarmente trafficata e in un punto particolarmente sensibile proprio per la presenza di alcune curve in sequenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author